Départ de Mbappé : Le clan Deschamps se lâche

La trêve internationale n'est pas synonyme de répits pour Kylian Mbappé. Son avenir au PSG demeure l'un des sujets brûlants. Adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan n'a, par exemple, pas pu échapper aux interrogations sur la carrière du joueur français. Selon lui, son départ en fin de saison n'impact aucunement le groupe France.

Cette fois-ci, la question ne se posait pas. Contrairement aux jours précédents, Kylian Mbappé était assuré de débuter la rencontre face à l'Allemagne ce dimanche soir. Mais le joueur français, tout comme le reste de son équipe, est passée à côté de sa rencontre (0-2). Capitaine des Bleus, Mbappé a failli à sa mission. L'excuse du manque de fraîcheur ne peut être évoqué étant donné que la star tricolore n'a pas débuté toutes les derniers matches sous les ordres de Luis Enrique.

Guy Stéphan donne son avis pour Mbappé

Une gestion très critiquée de la part de Luis Enrique, mais qui permet à Mbappé de souffler. Adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan a donné son avis sur la situation du joueur parisien, qui vit ses derniers mois au PSG. « Si l’avenir de Kylian a un impact dans le groupe ? Rien du tout, non, non. Ce qui change un tout petit peu, c’est qu’il joue moins, mais il joue suffisamment pour être en forme, on l’a vu lors du dernier match contre Montpellier » a confié l'adjoint historique de Didier Deschamps.

« C'est la vie d’un joueur professionnel »