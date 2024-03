Mercato : Mbappé va provoquer un transfert XXL ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En Espagne, Kylian Mbappé ne cesse de faire les gros titres. Encore plus depuis que le joueur aurait pris la décision de quitter le PSG pour le Real Madrid. De quoi rendre jaloux le FC Barcelone ? Pas du tout si l'on se fie aux déclarations de Joan Laporta. Car selon lui, le club merengue pourrait se retrouver en grande difficulté.

Kylian Mbappé et le Real Madrid, c'est enfin parti ? Tout porte à croire que le joueur français portera le maillot du club espagnol la saison prochaine. Mais pour Joan Laporta, le Real Madrid pourrait vite regretter cette annonce.





Laporta jette un léger froid

« Je ne sais pas s'ils le feront ou pas. On verra bien. Si j’ai des informations ? Non, j'ai une intuition. C'est là qu'ils ont un problème. Il faut vendre un joueur (si Mbappé arrive), n'est-ce pas ? Parce que deux stars ne vont pas jouer au même poste, sachant que ce sont des joueurs très chers. Et quand on parle des chiffres qu'il y aura, c'est sûr que ça fausse le vestiaire. Ce n'est pas un cadeau » a confié le président du FC Barcelone.

Qui sera la victime ?

Mais alors qui pourrait faire les frais de l'arrivée de Kylian Mbappé ? Les regards se portent sur un joueur de côté, et notamment sur Rodrygo. L'autre Brésilien, Vinicius Jr, semble viscéralement attaché à la formation merengue. Il est difficile de voir l'un de ces joueurs quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ?