Zidane se fait recaler, il demande des comptes !

Zinedine Zidane partageait son rêve bleu en juin 2022. Cependant, après la Coupe du monde, Didier Deschamps a été contractuellement prolongé jusqu’en juin 2026. Et cette semaine, la Fédération française de football a lâché un froid sur une nomination de Zidane en équipe de France A. Ce que n’a pas compris Jérôme Rothen pour une raison précise.

Cette semaine, Philippe Diallo a accordé une interview au Figaro par le biais de laquelle il a notamment conforté sa confiance en Didier Deschamps. Le président de la Fédération française de football écartait toute hypothèse de compter sur Zinedine Zidane dans un avenir proche au vu de la situation contractuelle de Deschamps. « Zinedine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c’est quand même d’avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’il a apporté aux Français. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026. Tout est dit ».

Jérôme Rothen reste bouche bée de la sortie de la FFF sur Deschamps

Une prise de position claire et nette à quelques mois de l’Euro qui dérange quelque peu Jérôme Rothen. Vendredi soir, sur les ondes de RMC pour son émission Rothen s’enflamme , l’ancien international français ne comprend pas comment Philippe Diallo peut-il esquiver la réalité des résultats pour le sélectionneur Didier Deschamps. « Mais le jugement va forcément arriver sur l’Euro. Et si à l’Euro pour X raison on n’y arrive pas, on se fait éliminer prématurément comme à l’Euro 2021, comment tu vas nous expliquer que Didier Deschamps après avoir été à la tête des Bleus depuis plus de 10 ans, il faudra attendre 2026 pour qu’il se remette dans le droit chemin comme après l’Euro 2021, ce n’est pas possible ».

«Prends tes responsabilités et mets une pression aussi à Didier Deschamps»