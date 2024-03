Deschamps en remet une couche sur Benzema

Amadou Diawara

Alors que les JO 2024 auront lieu à Paris, Karim Benzema a lancé un appel du pied à Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France Olympique. Présent en conférence de presse ce vendredi, Didier Deschamps - le patron des A - a pris une nouvelle fois position sur ce dossier.

Après la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema a décidé de prendre sa retraite internationale. Malgré tout, le buteur français de 36 ans est prêt à faire son retour en Bleu pour les Jeux de Paris cet été. « Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! », a déclaré Karim Benzema à La Chaine L'Equipe.

«C'est Thierry qui décide»

Interrogé par Europe 1 sur le cas Benzema, Didier Deschamps a lâché ses vérités sur ce dossier. « Les JO ? Pourquoi pas, il y en a d'autres qui l'ont fait. Maintenant la réponse ce n'est pas moi qui vais vous la donner, ça ne dépend pas de moi, c'est Thierry Henry. Mais comme d'autres grands joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France, ça a le mérite d'être clair, c'est quelque chose qui l'intéresse » , a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France.

«Je n'ai aucune objection à manifester»