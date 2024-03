Domenech charge un joueur de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech garde un oeil très assidu sur l'évolution des Bleus. Et il se montre désormais très critique envers Dayot Upamecano, le défenseur central du Bayern Munich, qui a selon lui adopté de très mauvais réflexes allemands avec toutes ses années passées en Bundesliga.

C'est un fait, Raymond Domenech n'a pas laissé un souvenir marquant en tant que sélectionneur de l'équipe de France (2004-2010), et son aventure à la tête des Bleus a d'ailleurs pris fin sur le triste épisode de Knysna. Mais il reste malgré tout très attentif à l'évolution de la sélection tricolore, avec des avis très tranchés comme c'est le cas ce vendredi.

Upamecano et la « maladie des Allemands »

Interrogé par le quotidien TZ , Raymond Domenech s'en prend à Dayot Upamecano : « Il est comme l'équipe nationale allemande actuelle. Avec lui, on ne sait jamais quelle performance on va obtenir : parfois il est bon, parfois pas très bon et parfois mauvais. Il a la "maladie" des Allemands », explique-t-il.

Upamecano trop irrégulier ?