PSG : Ça va chauffer pour une star de Luis Enrique

Qualifié pour les quarts de finale après avoir facilement disposé de la Real Sociedad, le PSG affrontera le FC Barcelone en Ligue des champions les 10 et 16 avril prochains. Une double confrontation synonyme de retrouvailles pour Luis Enrique mais également Ousmane Dembélé. La star parisienne va retrouver un club où il avait tout fait pour partir l'été dernier.

Solide vainqueur de la Real Sociedad, le PSG a passé sans encombre les huitièmes de finale pour rallier le tour suivant, les quarts, où le club de la capitale croisera la route du FC Barcelone. Un club bien connu de Luis Enrique, joueur puis entraineur des Blaugrana , mais aussi d'Ousmane Dembélé. Le retour en catalogne de la star du PSG s'annonce pour le moins électrique.



Dembélé de retour à Barcelone

Neuf mois après son départ du FC Barcelone pour rejoindre le PSG, Ousmane Dembélé va retrouver la Catalogne avec ses nouvelles couleurs. En août, l'ailier international n'avait pas forcément laissé un bon souvenir aux supporters blaugranas puisqu'il avait en quelque sorte forcé son départ. Le Camp Nou étant en travaux, le stade olympique de Montjuic risque de lui réserver un accueil particulier et pas vraiment chaleureux.

«Je pense que ce match peut être très émotionnel»