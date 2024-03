Neymar débarque au PSG, c’est le choc

Hugo Chirossel

Joueur du PSG entre 2011 et 2018, Javier Pastore a vu Neymar débarquer à Paris en provenance du FC Barcelone au cours de l’été 2017. Dans un entretien accordé à La Nacion, l’Argentin s’est exprimé sur le Brésilien, pour qui il a une grande estime. S’il s’attendait à découvrir quelqu’un d’arrogant, il a été surpris par sa personnalité.

L’été dernier, Neymar a mis fin à son aventure au PSG, qu’il avait rejoint six ans plus tôt en provenance du FC Barcelone. À ce moment-là, Javier Pastore est encore à Paris, lui qui a porté le maillot du club de la capitale entre 2011 et 2018. Dans un entretien accordé à La Nacion , l’ancien parisien s’est exprimé sur Neymar, qu’il met au même rang que Lionel Messi du point de vue du talent.

« À part Messi, je n'ai jamais vu un autre joueur aussi talentueux que Ney »

« Un phénomène. Il vit sa vie comme il l'entend, personne ne va gérer sa vie. À part Messi, je n'ai jamais vu un autre joueur aussi talentueux que Ney. Il a toutes les qualités... La réaction ? Le meilleur. La vitesse ? Il est rapide comme l'éclair. Le maniement du ballon ? Le meilleur. Le dribble ? Il fait ce qu'il veut. Avec les deux pieds. Sauter ? Il va très haut. Il a tout ce qu'il faut », a déclaré Javier Pastore.

« Je m'attendais à quelqu'un d'arrogant et je me suis trompé »