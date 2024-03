PSG - Real Madrid : Un énorme projet est annoncé pour Mbappé

Alexis Brunet

Kylian Mbappé ne sera bientôt plus un joueur du PSG. L'attaquant ne va pas prolonger son contrat qui arrive à échéance le 30 juin, et il devrait vraisemblablement rejoindre le Real Madrid. En parallèle des négociations pour son arrivée en Espagne, le champion du monde serait suivi pour préparer un documentaire, avec en apothéose son arrivée dans le club madrilène. Un projet qui devrait débarquer sur Netflix, selon Daniel Riolo.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé n'a évolué qu'en Ligue 1. Formé à l'AS Monaco, le Français a joué quelques saisons avec le club de la principauté, avant de rejoindre le PSG en 2017. Sept ans après son arrivée dans la capitale, le champion du monde s'apprête à quitter le championnat français, et à rejoindre donc l'Espagne, et le Real Madrid.

Rien n'est encore officiel pour Mbappé

Kylian Mbappé n'a pas encore annoncé publiquement qu'il avait décidé de quitter le PSG. Il n'a pas non plus affirmé qu'il allait s'engager avec le Real Madrid, mais tout porte à croire que le champion du monde va choisir la Casa Blanca. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant dispose de trois offres, mais la proposition du club espagnol est celle qui a les faveurs de Mbappé. Dernièrement, le journaliste Fabrizio Romano indiquait même que le Real Madrid aurait trouvé un accord salarial avec le Français.

Mbappé s’en va, jackpot pour le PSG ? https://t.co/CugkFtyx83 pic.twitter.com/AIJLtcyPb9 — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Mbappé prépare un documentaire pour Netflix