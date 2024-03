PSG : Comparé à Mbappé, il rétablit la vérité

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis ses débuts en professionnel, Kylian Mbappé est souvent comparé à Thierry Henry, pour leur jeu mais également leur précocité au plus haut niveau. Interrogé sur cette comparaison avec l’attaquant du PSG, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France Espoirs se montre assez humble assurant que «Kylian, c’est Kylian».

Rapide, côté gauche, début à Monaco, originaire de la région parisienne, frappe enroulée comme geste signature... Les similitudes entre Kylian Mbappé et Thierry Henry sont nombreuses et suivent les deux hommes depuis les débuts de l'actuel attaquant du PSG. Mais le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs calme tout le monde.

Henry évoque les comparaisons avec Mbappé

« Non, non, non. Il y a pas mal de similitudes, c’est vrai : Clairefontaine, la banlieue parisienne, le côté gauche… Mais Kylian, c’est Kylian. Il y a eu des mecs avant, il y en aura après. Là, on se dit encore qu’on ne reverra jamais un joueur comme lui. Mais il y en aura un. On n’imaginait pas revoir un type du niveau de Michael Jordan, et puis il y a eu LeBron James… », s’enflamme l’ancien légende d’Arsenal dans les colonnes du Parisien avant d’en rajouter une couche.

«Kylian est déjà dans le futur»