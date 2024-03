PSG : Mbappé sur le toit du monde, Thierry Henry hallucine !

Benjamin Labrousse

A seulement 25 ans, Kylian Mbappé apparaît déjà comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Attaquant redoutable, l’ancien prodige de l’AS Monaco a connu une trajectoire très similaire à celle de Thierry Henry. Interrogé à propos de la star du PSG, le champion du monde 1998 affirme que Mbappé l’a surpassé, et que ce dernier n’a pas d’égal.

Kylian Mbappé déjà dans l’histoire. Depuis ses débuts en professionnels en 2015 du côté de l’AS Monaco, l’attaquant français n’a cessé d’impressionner. Meilleur buteur de l’histoire du PSG, champion puis vice-champion du monde avec l’équipe de France dont il est devenu en mars 2023 le capitaine, Kylian Mbappé éblouit la planète football à tout juste 25 ans. Le numéro 7, qui devrait rejoindre le Real Madrid cet été, rappelle de par son parcours un certain Thierry Henry, également précoce et indispensable en sélection.

« On se dit encore qu’on ne reverra jamais un joueur comme lui »

Invité à s’exprimer sur ce sujet par des lecteurs du Parisien , Thierry Henry a appuyé sur le côté « unique » que possède déjà Kylian Mbappé : « Il y a pas mal de similitudes, c’est vrai : Clairefontaine, la banlieue parisienne, le côté gauche… Mais Kylian, c’est Kylian. Il y a eu des mecs avant, il y en aura après. Là, on se dit encore qu’on ne reverra jamais un joueur comme lui. Mais il y en aura un. On n’imaginait pas revoir un type du niveau de Michael Jordan, et puis il y a eu LeBron James… » .

« Kylian est extraordinaire, c’est un fou »