PSG : Folie de Luis Enrique, Zaïre-Emery met fin à la polémique

Axel Cornic

Depuis son arrivée l’été dernier, Luis Enrique en a surpris plus d’un avec ses choix de composition, avec certains joueurs qui ont fait les frais de certaines de ses innovations. C’est le cas de Warren Zaïre-Emery, milieu de terrain de formation qui a plusieurs fois été aligné au poste de latéral droit avec le Paris Saint-Germain.

Cette saison, les compositions de Luis Enrique ont souvent interrogé. Mais le coach du PSG ne s’en est jamais vraiment justifié, adoptant plutôt une position de défi par rapport aux journalistes en conférence de presse, qui auraient bien aimé avoir le fond de sa pensée.

PSG : Le Real Madrid a trouvé la solution pour Mbappé ? https://t.co/XGzVB6FBkl pic.twitter.com/4jBgFQ54uy — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

« Je pense que tous les grands joueurs doivent avoir la capacité de s'adapter »

Cela n’a évidemment pas manqué d’alimenter les tensions autour de l’entraineur du PSG, mais ce mardi l’un de ses joueurs est enfin sorti du silence pour livrer les dessous de certains changements. « Je pense que tous les grands joueurs doivent avoir la capacité de s'adapter » a expliqué Warren Zaïre-Emery, qui a souvent été repositionné en latéral droit et même latéral gauche cette saison, alors qu’il est milieu.

« Je donne tout, peu importe où on me fait jouer »