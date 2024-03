Mercato - PSG : Zaïre-Emery sort du silence sur son avenir

Axel Cornic

Présent lors de la conférence de presse de l’équipe de France organisée à Clairefontaine ce mardi, Warren Zaïre-Emery n’a pas pu échapper aux questions concernant son avenir. Le prodige de 18 ans a explosé cette saison et son club du Paris Saint-Germain souhaite absolument le prolonger, pour le placer au sein du projet.

En plein d’un feuilleton Mbappé qui traîne depuis l’été dernier, le PSG a vu éclore un jeune joueur impressionnant, avec Warren Zaïre-Emery. A seulement 17 ans, le milieu de terrain s’est imposé dans son club formateur avant de gravir les échelons à une vitesse folle et faire également ses premiers pas en équipe de France, sous les ordres de Didier Deschamps.

PSG - Real Madrid : Cette légende interpelle Mbappé pour son transfert https://t.co/fN7WW0aFnA pic.twitter.com/4TamnhJQYz — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Tout est déjà réglé pour Zaïre-Emery

Cette explosion n’a évidemment échappé à personne et le PSG ne souhaite courir aucun risque avec Warren Zaïre-Emery, dont le contrat se termine en juin 2025. Ainsi, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com, la signature d’un nouveau contrat est la grande priorité du moment ! Majeur depuis le 8 mars dernier, le milieu de terrain peut légalement le faire et un accord existe déjà selon nos informations, mais une officialisation est toujours attendue.

« Je ne me pose pas trop la question, il faut voir avec mes agents »