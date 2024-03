Thomas Bourseau

Le PSG va perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison, soit au terme de son contrat au sein du club de la capitale. Et pour ce qui est de sa succession, Nasser Al-Khelaïfi aimerait retenter sa chance avec une piste de longue date : Marcus Rashford. Néanmoins, Manchester United déposerait son veto.

Kylian Mbappé a pris sa décision : il ne prolongera pas au PSG et sera libre de s’engager en faveur du club de son choix. A l’instant T, tout porte à croire qu’il signera au Real Madrid. Au niveau de son remplacement, le PSG penserait sérieusement à Marcus Rashford. Et plus particulièrement le président Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi attend Rashford au PSG, Manchester United ferme la porte

The Daily Star révélait la semaine dernière que le président du PSG était prêt à offrir un pont d’or à Marcus Rashford, avec notamment un salaire hebdomadaire de 585 000€, pour le convaincre de combler le vide que laissera Kylian Mbappé au PSG. Néanmoins, ce serait peine perdue. D’après The Sun, Manchester United prévoirait certes un dégraissage d’effectif à l’intersaison, mais il ne s’agirait pas de Rashford.

Mbappé : Le PSG reçoit un gros avertissement ! https://t.co/UQh9Ugayq5 pic.twitter.com/phnGwOCUaz — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

«Il est considéré par le nouveau régime comme un élément clé de la future direction que le club veut prendre»