Un phénomène affiche un grand rêve avec le PSG

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a offert un nouveau choc entre le PSG et le FC Barcelone. Les Catalans essaieront ainsi de sortir les Parisiens et se mobilisent déjà avant le match aller dans trois semaines. Et Lamine Yamal rêve d'être le héros du Barça pour envoyer son équipe en demi-finale de la C1.

C'est désormais un classique européen ! Le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en quart de finale de la Ligue des champions après s'être déjà croisés à 13 reprises sur la scène européenne. Le match aller aura lieu au Parc des Princes le 10 avril tandis que le retour sera à le 16 avril au Nou Camp. Et Lamine Yamal a hâte d'y être.

Yamal rêve d'inscrire le but de la victoire contre le PSG...

En effet, dans une interview accordée à SPORT , Lamine Yamal a été interrogé sur le but qu'il rêve de marquer. La réponse fuse : « Le match retour contre le PSG, le but de la victoire ».

... et de suivre les traces de Mbappé