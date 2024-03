L’OM va refuser un coup de main pour ce transfert !

Axel Cornic

Prêté par l’Inter depuis le début de saison, Joaquin Correa ne joue quasiment plus à l’Olympique de Marseille. Un sérieux problème, puisque l’attaquant possède une option d’achat oscillant être les 10 et 13M€ qui pourrait devenir un poids avec les performances actuelles du joueur... qui a tout l’air d’être un énorme flop.

Grand connaisseur du marché italien, Pablo Longoria s’est souvent tourné vers la Serie A pour renforcer l’OM. Mais ça ne lui a pas toujours réussi, avec plusieurs gros flops dont Kevin Strootman est évidemment le plus connus. Mais plus récemment, on peut en trouver un autre !

Le flop Correa

Il s’agit de Joaquin Correa, qui affiche le bilan famélique de 0 buts pour 15 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM. D’ailleurs, depuis la fin du mois de janvier il ne joue quasiment plus, avec les deux derniers matchs de Ligue 1 passés totalement sur le banc des remplaçants.

L’Inter aimerait s’en débarrasser