Mbappé - PSG : Thierry Henry lui vole son annonce ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est au cœur d’un immense feuilleton qui dure depuis des années entre le PSG et le Real Madrid. Et malgré les énormes rebondissements de 2022 avec sa prolongation de contrat et de 2023 avec la menace de vente du PSG, Mbappé est toujours à Paris, mais pliera bagage en fin de saison comme cela se sait officieusement. Mais Thierry Henry a rendu toute cette affaire officielle.

Kylian Mbappé participera-t-il aux Jeux Olympiques de Paris ? C’est l’objectif du principal intéressé qui a même fait part de cela en tant que rêve ultime. Cependant, son arrivée au Real Madrid à la prochaine intersaison réduirait ses chances quasiment au néant. Et bien qu’aucune annonce de son départ du PSG n’ait été faite, Thierry Henry s’en est chargé en évoquant la question des Jeux Olympiques.

«Faire l'Euro et les JO ? Tout est possible»

« Après la sélection, il y a l'Euro. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a engouement extraordinaire pour les JO, mais DD a un Euro. Il faut jauger pour voir savoir à quel moment contacter un club pour un joueur. Après nos deux matchs à venir, on va voyager (sourire). Il faut gérer ça parce qu'ils ont des échéances. Il y a un Euro à gagner. Donc il faut essayer d'avoir des certitudes. Faire l'Euro et les JO? Tout est possible. Les clubs vont décider » . a confié Thierry Henry en conférence de presse dans un premier temps.

«On sait qu'il va partir du PSG»