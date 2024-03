Mercato - PSG : Scène lunaire entre un fan et Mbappé, il déballe tout !

Thomas Bourseau

En partance du PSG pour éventuellement rejoindre le Real Madrid à la prochaine intersaison, Kylian Mbappé peut-il prendre son monde par surprise en rejoignant finalement Arsenal ? Un jeune fan des Gunners a tenté sa chance en vain ces derniers jours. L’occasion pour Fabrizio Romano de remettre les pendules à l’heure sur le feuilleton Mbappé.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine et l’a fait savoir au président Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier comme révélé par L’Équipe . Depuis, les informations fusent sur sa destination. Le10sport.com vous dévoilait le 20 février dernier que Mbappé avait trois offres sur la table. En plus du Real Madrid, le favori à sa signature, Manchester United et Liverpool ont dégainé et sont en embuscade.

Un fan d’Arsenal fait une requête à Mbappé, et se fait recaler

Quid d’Arsenal ? Le club entraîné par Mikel Arteta ne semble pas être passé à l’action quand bien même le coach espagnol assurait qu’il fallait qu’un club comme Arsenal soit dans la discussion pour les meilleurs joueurs en conférence de presse en février dernier. Un fan d’Arsenal a récemment interpellé Kylian Mbappé en lui demandant de signer chez les Gunners . Ce à quoi le principal intéressé a répondu par « il n’y a pas moyen. Il fait trop froid là-bas ».

«Il n'a même pas entamé de négociations avec Arsenal»