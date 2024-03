Mbappé - PSG : Le nouvel indice de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est presque devenu un événement. Kylian Mbappé était effectivement titulaire à Montpellier et a disputé l’intégralité de la rencontre. Cela lui a permis d’inscrire un triplé pour offrir la victoire au PSG à Montpellier (6-2). Et après la rencontre, Luis Enrique a conseillé de profiter de l’attaquant français, confirmant une nouvelle fois implicitement son départ en fin de saison.

Cette fois-ci, Kylian Mbappé était bien titulaire contre Montpellier dimanche soir lors de la très large victoire du PSG (6-2). Auteur d’un triplé, le meilleur buteur de Ligue 1 a impressionné, et Luis Enrique recommande d’en profiter avant que ce soit trop tard.



«Oubliez le passé»

« Je suis d'accord, je suis toujours d'accord (sourire). Et vous le savez mieux que moi. C'est mon idée depuis le premier jour. Mais... Mais... (brouhaha avec le journaliste, on ne comprend rien). Je lui enlève la pression. Oubliez le passé », recommande l’entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo avant de se montrer encore plus concret en conférence de presse.

«Il faut qu'on en profite tant qu'on peut»