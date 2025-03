Coupe du monde : Donald Trump va virer un pays !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, les Etats-Unis accueilleront la Coupe du monde. D'ailleurs, les premiers pays qualifiés pour la compétition sont déjà connus. Cependant, malgré leur qualification acquise sur les terrains, Donald Trump pourrait bien refuser leur entrer sur le territoire américain. Et cela pourrait notamment être le cas de l'Iran.

En Europe, les éliminatoires pour la Coupe du monde viennent tout juste de débuter, sans les nations encore en course en Ligue des Nations. Par conséquent, la France, le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne devront attendre le mois de septembre pour se lancer dans ces qualifications. Mais sur les autres continents, c'est déjà bien avancé, au point que certains pays aient déjà décroché leur ticket pour le Mondial 2026 qui se déroulera en Amérique du Nord.

Sept pays déjà qualifiés

Ainsi, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, qui co-organisent la compétition sont d'ores-et-déjà qualifiés tout comme l'Argentine qui domine la Zone Amérique du Sud et la Nouvelle-Zélande qui en fait autant Zone Océanie. En ce qui concerne l'Asie, deux pays sont déjà qualifiés à savoir le Japon et l'Iran.

L'Iran refusé par Donald Trump ?

Cependant, selon The Guardian et Reuters, l'Iran pourrait bien ne pas être accepté pour la Coupe du monde. En effet, le gouvernement Trump aurait dressé une liste de 41 pays pour lesquels les ressortissants pourraient voir leurs citoyens privés d'entrée aux États-Unis. Et l'Iran en fait partie. Par conséquent, que ce soit les supporters, le staff ou les joueurs iraniens pourraient ne pas être autorisés à entrer sur le territoire américains. Une option serait alors envisagé à savoir celle de faire jouer l'Iran au Canada et au Mexique jusqu'aux quarts de finale. Mais que se passera-t-il si les Iraniens vont plus loin ?