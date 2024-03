L’OL déballe tout sur l’avenir de son entraineur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lanterne rouge il y a encore quelques semaines, l'OL a signé une folle remontée au classement. Positionné en dixième position, le club lyonnais s'est donné un bol d'air. Si la formation est de retour au premier plan, elle le doit surtout à Pierre Sage, dont l'avenir sera discuté en fin de saison.

Pierre Sage réalise des miracles avec l'équipe première de l'OL. Le technicien enchaîne les victoires et les répercussions sur le classement sont immédiates. Désormais 10ème, le club lyonnais est sauvé cette saison. De quoi donner du crédit au technicien, qui ne dispose pas de son Brevet d'entraîneur professionnel de football. Directeur sportif de l'OL, David Friio a fait un point sur l'avenir de Pierre Sage dont le contrat prend fin en juin.

Rendez-vous en fin de saison pour Sage

« Concernant Pierre, nous prendrons une décision en fin de saison. Le club se posera et étudiera la meilleure chose à faire. L’OL soutient totalement son initiative de s’inscrire au BEPF, et c’est dans la logique. A partir du moment où au mois de janvier on s’engage avec Pierre (Sage) pour la fin de saison, il était naturel de le pousser pour s’inscrire au BEFP, le club le soutient totalement. Sa formation, c’est quelque chose qu’on peut gérer au quotidien, la fédération nous aide dans ce sens » a confié le responsable. Selon lui, Sage est en progression constante à l'OL.

« Il progresse de jour en jour »