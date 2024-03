Mercato - OL : Un gros transfert est validé en direct !

Arnaud De Kanel

Loin d'être brillant vendredi soir face à Toulouse (3-2), Ernest Nuamah a tout de même énormément tenté. Prêté à l'OL par Molenbeek, club de John Textor, le Ghanéen a encore trop de déchet dans son jeu. Malgré tout, Lionel Charbonnier tire du positif de son match.

Mené deux buts à un, l'OL a finalement renversé la situation en toute fin de rencontre sous l'impulsion de Rayan Cherki pour finalement l'emporter trois buts à deux. Pas retenu par Thierry Henry avec les Espoirs, l'attaquant français a su dynamiter la rencontre et se montrer efficace, à l'inverse d'Ernest Nuamah. Prêté avec une option d'achat de près de 25M€, le Ghanéen ne compte qu'un but et deux passes décisives depuis cet été. Un bilan bien faible mais Lionel Charbonnier estime qu'il n'y a pas tout à jeter, bien au contraire.

«Nuamah a tout de même de la force et de la puissance»

« On va dire que Nuamah est brouillon et n’apporte rien, mais je peux vous dire que quand tu es défenseur et que tu te prends un bison comme ça pendant 50 ou 60 minutes, c’est très compliqué. Nuamah a tout de même de la force et de la puissance », a déclaré le champion du monde 98 en direct sur RMC vendredi soir. Lionel Charbonnier pense également que la très bonne entrée de Rayan Cherki a été permise par la performance réalisée par Nuamah en amont.

«Il y avait aussi le travail de Nuamah avant»