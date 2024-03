Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le successeur de Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs afin de compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG s'intéresse notamment à Victor Osimhen. Cependant, ces dernier jours, l'intérêt des clubs anglais a semblé s'accentuer au point même qu'Arsenal ait été présenté comme le prétendant le plus sérieux à l'attaquant nigérian. Mais selon Fabrizio Romano, le PSG a encore toutes ses chances.

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un vide qu'il sera difficile à combler. Dans cette optique, le PSG prépare un mercato très animé durant lequel tous les secteurs de jeu devraient être renforcés. Y compris l'attaque bien évidemment afin de remplacer numériquement le crack de Bondy. Plusieurs noms sont ainsi évoqués, mais l'un d'entre eux revient avec insistance.

Le PSG veut Osimhen

Il s'agit de celui de Victor Osimhen. L'ancien buteur du LOSC est bien connu par Luis Campos qui l'avait recruté à Lille et vendu à Naples. Son profil semble donc plaire au PSG qui pourrait se l'offrir pour 130M€. Néanmoins, les Parisiens ne sont pas seuls dans ce dossier, et la Premier League rode, notamment Chelsea et Arsenal. Ces dernières heures, plusieurs informations ont circulé pour annoncer que les Gunners étaient en position de force pour le transfert de Victor Osimhen. Mais Fabrizio Romano assure qu'au contraire, aucun club n'a pris de l'avance sur un autre.

Les clubs anglais ne sont pas en avance