Mercato - ASSE : Le vestiaire valide la révolution

La rédaction

Le 12 décembre dernier, Olivier Dall'Oglio devenait officiellement le nouveau coach de l'ASSE suite au départ de Laurent Batlles. Un peu plus de trois mois plus tard, les Verts ne sont plus qu'à trois points du podium et ils se mettent à rêver d'une montée en Ligue 1. En conférence de presse, Florian Tardieu a souligné l'apport de son nouveau coach.

Après avoir longtemps fait confiance à Laurent Batlles, l'ASSE décidait de tourner la page au beau milieu de la saison pour introniser un nouvel entraineur. Olivier Dall'Oglio est donc venu s'asseoir sur le banc et tout se passe à merveille. Avant de se déplacer à Bastia, Florian Tardieu a salué le management de son coach, rappelant que tout le monde se sentait concerné depuis son arrivée.

«On travaille sereinement, c’est ce qui fait avancer tout le monde»

« L’arrivée du coach a mobilisé tout le monde, ceux qui jouent moins quand ils rentrent, ils sont performants. On travaille sereinement, c’est ce qui fait avancer tout le monde. Par exemple, Dennis Appiah est blessé, personne n’est inquiet car on sait que celui qui va le remplacer sera au rendez-vous. Peu importe qui joue en fait, c’est notre état d’esprit », a déclaré Florian Tardieu en conférence de presse. L'ancien troyen insiste sur l'importance capitale de cette rencontre face à Bastia afin de poursuivre la montée en puissance des Verts qui continuent à rêver d'un retour en Ligue 1 la saison prochaine.

«Ce match sera important»