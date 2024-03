Transferts : Il balance sur son calvaire à l'ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jimmy Giraudon ne conserve pas un merveilleux souvenir de son passage à l'ASSE. Chouchou de Laurent Batlles au moment de son arrivée, le défenseur central a été libéré par le club stéphanois à la fin de la saison dernière. Actuellement sans club, le joueur de 32 ans est revenu sur son passage à Saint-Etienne.

Du rêve au cauchemar ! Pour Jimmy Giraudon, l'aventure a mal tourné à l'ASSE. Arrivé en 2022, le défenseur central a été libéré à la fin de la saison dernière par le club stéphanois. Présent sur le plateau de Maxi Ligue 2 ce lundi soir, Giraudon est revenu sur sa signature.

Giraudon revient sur son passage à l'ASSE

« Quand j'ai eu la possibilité de signer là-bas, j'ai pas hésité une seule seconde. L’ASSE reste un club mythique en France. Après ça ne s’est pas passé comme je l’aurais aimé. C’est une étape de ma carrière » a lâché Giraudon sur le plateau de beINSPORTS.

« Le plus important est de rebondir »