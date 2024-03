L’ASSE en feu, du lourd est annoncé

Benjamin Labrousse

Ce samedi, l’ASSE recevait l’AJ Auxerre, leader de Ligue 2, à Geoffroy Guichard. Les Verts ont réussi un gros coup en s’imposant (1-0) face à l’AJA, et remontent à la 3ème place du championnat. Saint-Étienne, auteur de quatre victoires en cinq matchs, vise encore plus haut, comme l’a notamment confirmé le gardien Gautier Larsonneur.

L’ASSE ne s’arrête plus ! Le club du Forez a obtenu un nouveau succès de rang ce samedi. Dans un Chaudron enflammé, les Verts ont réussi à faire tomber l’AJ Auxerre, pourtant leader de Ligue 2, grâce à une nouvelle réalisation d’Irvin Cardona. Mal engagée à la fin de l’année 2023, Saint-Étienne enchaîne les bons résultats, et se retrouve désormais 3ème en championnat, avec le même nombre de points que Laval, 4ème (45 points).

« Là on a joué à 12, c’est magnifique »

Au sortir de la rencontre, l’entraîneur de l’ASSE Olivier Dall’Oglio n’a pas manqué de saluer les supporters stéphanois : « On avait besoin d’énergie, sur ce genre de matchs c’est très important l’apport du public. Là on a joué à 12, c’est magnifique ! On est tombé sur une belle équipe d’Auxerre qui techniquement est très forte. Je crois qu’on voulait tellement la victoire qu'en fait avec le public ça s’est fait comme ça » , a déclaré l’entraîneur français dans des propos relayés par Peuple Vert .

« On est prêt à en découdre avec tout le monde »