OM : Coup de théâtre pour Longoria, il vide son sac

Après la réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters en septembre dernier, Pablo Longoria a bien failli quitter l’OM. Si Marcelino, tout comme Javier Ribalta, a décidé de s’en aller, le président marseillais a quant à lui finalement fait le choix de rester, une décision qu'il a expliquée.

« J'avais cette affinité avec Marcelino et Gattuso donc prendre la décision était quelque chose de très difficile sur le plan personnel, mais quand on est président, il faut mettre tout ça de côté . » Dans un long entretien accordé à Relevo , Pablo Longoria est revenu sur la saison mouvementée de l’OM. Elle a été marquée dès septembre par le départ de Marcelino, deux mois seulement après son arrivée, après une réunion houleuse entre la direction et les représentants des groupes de supporters.

Longoria revient sur le départ de Marcelino

« C'est compliqué parce que dans la passion, il y a des limites à ne pas franchir. Aucun dirigeant de football ne peut accepter une menace, comme ce fut le cas lorsque cela s'est produit. J'ai rencontré les ultras et ensuite j'ai expliqué à Marcelino comment s'était déroulée la réunion que j'avais eue avec les ultras. Je comprends que la situation ait été difficile à accepter pour lui », a déclaré Pablo Longoria.

« Je ne pouvais pas partir et laisser tomber »