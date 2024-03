OM : Longoria vide son sac sur Marcelino

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le passage de Marcelino à l'OM a été court. Seulement quelques semaines après sa nomination, le technicien a décidé de claquer la porte, refroidi par les attaques des supporters envers Pablo Longoria. Alors que son équipe vient tout juste de battre sa nouvelle équipe, Villarreal, Pablo Longoria est revenu sur le départ du technicien espagnol.

C'en était trop pour Marcelino. Après avoir pris connaissance des menaces adressées à Pablo Longoria, le technicien espagnol avait décidé de démissionner en septembre dernier. Il estimait qu'il était impossible de travailler dans ce climat, avec des supporters redoutables. Depuis, Marcelino a repris la tête de Villarreal et a eu l'occasion de retourner au Vélodrome pour défier l'OM en Ligue Europa. Justement, c'est en marge du huitième de finale retour que Pablo Longoria a accordé un entretien à Relevo. Et évidemment, le cas Marcelino a été abordé.

« C'était une situation difficile à accepter pour lui »

« C'est compliqué car dans la passion il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir. Aucun dirigeant du football ne peut accepter la menace, comme ce fut le cas. J'ai rencontré les groupes ultras puis j'ai expliqué à Marcelino comment s'était déroulée la rencontre que j'ai eue avec les ultras. Je comprends que c'était une situation difficile à accepter pour lui » a confié le président de l'OM, qui a, par la suite, dû aussi se séparer de Gennaro Gattuso.

« Je crois en sa valeur professionnelle »