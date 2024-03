Après Marcelino, il prédit le pire pour l’OM !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille s’est fait peur, mais passe tout de même quart de finale de la Ligue Europa après sa double victoire sur Villarreal. De quoi envisager une fin de saison radieuse pour les hommes de Jean-Louis Gasset, même si du côté espagnol on ne semble pas croire beaucoup en les chances marseillaises.

Le duel entre Marcelino et l’OM a tourné en faveur du club français ! Face au Villarrreal de leur ancien coach, les Marseillais ont assuré la qualification, même si match retour de ce jeudi soir a été assez chaud avec notamment un but d’Étienne Capoue qui a fait croire à une remontada.

« Cela va être compliqué pour eux, il y a de grosses équipes »

Interroge en fin de rencontre, le milieu de terrain a tout de suite prévenu l’OM pour la suite de la compétition. « Cela va être compliqué pour eux, il y a de grosses équipes. On a déjà joué contre Liverpool, ça reste le favori de cette compétition. Si Marseille joue comme aujourd'hui, ça sera compliqué » a déclaré Étienne Capoue, au micro de RMC Sport.

« On se devait de répondre de l'accident de l'aller »