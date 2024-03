OM : «Incompréhensible», il balance sur Longoria

Hugo Chirossel

Président de l’OM depuis plus de deux ans, Pablo Longoria n’échappe pas aux critiques ces derniers temps. Que ce soit en ce qui concerne les nombreux mouvements sur le mercato ou la gestion du cas Jonathan Clauss, la présidence de l’Espagnol est remise en question. L’ancien marseillais Bernard Casoni avoue qu’il y a des décisions incompréhensibles à Marseille.

Presque adulé à Marseille depuis qu’il est devenu le président de l’OM en février 2021, Pablo Longoria a vu sa cote de popularité baisser ces derniers mois. Que ce soit en ce qui concerne les nombreux changements d’entraîneurs et les mouvements incessants sur le mercato, certaines décisions du dirigeant espagnol interrogent. Et c’est notamment le cas pour Bernard Casoni.

Aubameyang flambe enfin à l’OM, il jubile ! https://t.co/IzRvz9Sg6W pic.twitter.com/T5THDyQwUR — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

«On peut se poser des questions sur cette direction»

« La présidence de Longoria ? Sincèrement, je le vis de loin l’OM. Je ne suis pas dedans, c’est difficile d’en parler. Déjà quand on est au sein du club, c’est difficile de savoir d’où ça vient. Maintenant, il y a eu des interventions, il y a eu des choses qui se sont passées où l’on peut se poser des questions sur cette direction », a confié Bernard Casoni, dans un entretien accordé à Daily Mercato .

«Ce qui s’est passé avec Jonathan Clauss, c’est étrange»