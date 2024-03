Surprise, après Mbappé un autre attaquant s’invite au Real Madrid

Jean de Teyssière

Le Real Madrid est un club qui attire évidemment de nombreux joueurs. Kylian Mbappé pourrait rejoindre la Maison Blanche cet été, après la fin de son contrat avec le PSG. Mais un autre attaquant, évoluant en Premier League s'est lui aussi invité au Real Madrid puisqu'Ivan Toney, le buteur de Brentford avoue que son futur idéal se trouve dans la capitale madrilène.

Le mercato estival va être très animé au Real Madrid. Le club le plus titré de l'histoire en Ligue des Champions (14 victoires) pourrait voir une ou deux stars les rejoindre. Les noms d'Alphonso Davies et surtout de Kylian Mbappé circulent de plus en plus souvent dans les couloirs de Valdebebas, même si pour le moment, rien n'est officiel.

Mbappé au Real Madrid ?

Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison. Pour le moment, sa future destination n'est pas encore connue, même si son rêve de toujours est de jouer pour le Real Madrid. Toutes les planètes semblent être enfin alignées pour voir Mbappé porter la tunique blanche la saison prochaine.

PSG : Mbappé va éviter un premier clash avec le Real Madrid https://t.co/crWpMUngdC pic.twitter.com/hU4VbcNaXq — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

«Si Brentford me vendait... ils gagnent leur argent, je déménage au Real Madrid»