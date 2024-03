PSG - Real Madrid : Le rêve de Mbappé s’éloigne, il balance sur les négociations

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il rêve de faire les JO de Paris avec l’équipe de France de Thierry Henry, Kylian Mbappé s’éloigne d’une participation, le Real Madrid ayant décidé de retenir ses joueurs tricolores cet été. Attendu en Espagne, l’attaquant de 25 ans devrait donc être concerné par cette décision, ce que regrette Raymond Domenech, estimant pourtant que le capitaine des Bleus était dans une position idéale pour négocier.

Les Jeux olympiques de Paris s’éloignent pour Kylian Mbappé. Depuis de nombreux mois, l’international français n’hésite pas à afficher son souhait de participer à l’événement se déroulant en France cet été, mais sa future arrivée au Real Madrid devrait l’empêcher de réaliser l’un de ses rêves, le club ayant récemment affirmé à la FFF qu’il ne libérerait pas ses joueurs français. Une décision qui vaut aussi pour l’actuel joueur du PSG en fin de contrat.



« Les Jeux Olympiques c’est tous les 4 ans, et le Real Madrid c’est pendant quatre ans »

Un coup dur pour Kylian Mbappé, pourtant en position de force au moment de signer avec son nouveau club. Raymond Domenech ne cache pas sa déception, au micro de la chaîne L’Équipe : « Je regrette, parce qu’il parlait de rêve. Qu’il s’assoie dessus aussi facilement et aussi tranquillement, quelque part ça me dérange. Les Jeux Olympiques c’est tous les 4 ans, et le Real Madrid c’est pendant quatre ans. Tous les ans, il va être là. »

