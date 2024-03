Mercato - PSG : Il snobe Kylian Mbappé, voilà pourquoi !

Thomas Bourseau

Aurélien Tchouaméni a été une véritable piste du PSG sur le marché des transferts en 2022. Et alors que Kylian Mbappé avait tenté sa chance après sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, le joueur l’avait recalé et n’a aucun regret vis-à-vis de cette décision. Explications.

Au printemps 2022 et ce, contre toute-attente, Kylian Mbappé décidait de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain et l’annonçait aux côtés du président Nasser Al-Khelaïfi le 21 mai. Quelques semaines plus tard, Aurélien Tchouaméni était présenté comme nouvelle recrue du Real Madrid.

«Il voulait savoir si j’irais au PSG mais je lui ai dit que le Real Madrid était mon premier choix»

Pendant sa conférence de presse devant les journalistes espagnols, Aurélien Tchouaméni révélait une tentative de Kylian Mbappé de l’attirer avec lui au PSG. « Kylian a décidé de rester au PSG et il savait déjà que je quitterais Monaco à la fin de la saison. Il voulait savoir si j’irais au PSG mais je lui ai dit que le Real Madrid était mon premier choix, et il l’a parfaitement compris, il était très heureux pour moi » .

Tchouaméni «chanceux et honoré» de jouer au Real Madrid