Mercato : Luis Enrique scelle son avenir au PSG !

Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain, Luis Enrique serait dans le viseur du FC Barcelone pour succéder à Xavi au terme de la saison. Cependant, l’Espagnol n’aurait pas l’intention de retrouver la Catalogne dans un avenir proche comme il l’a laissé entendre à plusieurs reprises. Mercredi, il a eu l’occasion d’en rajouter une couche.

Passé par le banc du FC Barcelone entre 2014 et 2017, Luis Enrique serait dans le viseur des Blaugrana en vue d’un retour. Xavi a d’ores et déjà annoncé son départ en fin de saison, incitant les dirigeants catalans à s’activer pour sa succession. Ces derniers lorgneraient ainsi le technicien du PSG qui a posé ses valises dans la capitale l’été prochain. Cependant, un retour au Barça n’est pas dans les plans de Luis Enrique.



« On travaille en très bonne entente sur un projet à moyen-long terme »

Interrogé par beIN SPORTS mercredi au terme de la victoire parisienne contre l’OGC Nice (3-1) en Coupe de France, Luis Enrique a lâché un message fort sur son engagement envers le PSG. « Avec Luis Campos, on s’entend très bien et on travaille en très bonne entente sur un projet à moyen-long terme, et tout se passe très bien , a-t-il confié, relayé par CulturePSG. Depuis que je suis arrivé ici, je n’ai reçu que de l’affection de la part du club, du président, de la direction sportive. »

« La saison prochaine, on aura une équipe bien meilleure que cette année »