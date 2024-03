Départ de Mbappé : Nouveau couac confirmé pour le PSG

Axel Cornic

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est lié à des nombreuses stars à travers l’Europe. C’est le cas de Rafael Leão, ancien du LOSC qui évolue désormais à l’AC Milan, mais qui selon nos informations n’est actuellement pas dans les plans des Parisiens pour la saison prochaine.

Si son départ n’est pas encore officiel, tout le monde veut savoir qui remplacera Kylian Mbappé au PSG. Car pour oublier sa star, les propriétaires qataris devront obligatoirement frapper plusieurs gros coups lors du mercato estival, notamment en attaque.

Leão n’est pas dans les plans du PSG

Évidemment, il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir le PSG être lié des nombreux dossier chauds, avec notamment Victor Osimhen en Serie A, qui pourrait quitter le Napoli grâce à une clause de départ fixée à 130M€. Toujours en Italie, les Parisiens seraient également sur les traces de Rafael Leão de l’AC Milan, mais nous vous avions révélé dès le 2 février dernier sur le10sport.com qu’il n’est actuellement pas une cible pour l'après Kylian Mbappé.

