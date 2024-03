Mercato - PSG : Incroyable, il tente de dégoûter le successeur de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs afin de remplacer Kylian Mbappé, le PSG serait notamment prêt à faire une offre de transfert à Manchester United pour Marcus Rashford. Toutefois, Stan Collymore, ancien joueur anglais, estime que ce serait une très mauvaise idée, assurant que la Ligue 1 est «un championnat désastreux».

L'été prochain, le PSG cherchera à remplacer Kylian Mbappé. Une tâche très compliquée, mais plusieurs pistes sont déjà évoquées, à l'image de celle menant à Marcus Rashford pour lequel le club parisien serait prêt à lâcher 80M€. Mais selon Stan Collymore, le joueur de Manchester United ferait une grave erreur.

PSG : Raymond Domenech annonce une grande menace ! https://t.co/MGNjFNmlVb pic.twitter.com/Vc2BHducHX — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

«La Ligue 1 est un championnat désastreux en termes de compétitivité»

« Pour le joueur, je ne suis pas sûr qu'un transfert en France lui soit bénéfique en tant que professionnel. La Ligue 1 est un championnat désastreux en termes de compétitivité. Le Paris Saint-Germain gagne pratiquement tous les matches comme on l'attend de lui, mais les rares fois où il ne le fait pas, c'est l'enfer. Est-ce l'environnement idéal pour un joueur comme Rashford ? - Je ne le crois pas », estime l’ancien joueur anglais dans sa chronique pour Caught Offside , avant de poursuivre.

«Il devrait regarder du côté de l'Allemagne ou de l'Italie»