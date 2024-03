«Infect avec ses coéquipiers» : Un joueur de l’OL s’explique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté lors du mercato hivernal, Gift Orban a rapidement fait parler de lui à son arrivée à l’OL, au point d’interpeller certains de ses nouveaux coéquipiers selon le journaliste Romain Molina. Alors qu’Alexandre Lacazette avait reconnu que le joueur avait pu paraître « bizarre » à ses débuts, Gift Orban s’est prononcé sur son franc-parler.

Très actif sur le mercato cet hiver pour se relancer en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est notamment attaché les services de l’attaquant Gift Orban, arrivé en provenance de La Gantoise pour 12M€. Un renfort qui s’est rapidement fait remarquer au sein du vestiaire comme le dévoilait le journaliste Romain Molina en janvier. « Il a réussi l’exploit de se mettre à dos une partie du vestiaire lyonnais tellement il a été infect avec ses nouveaux coéquipiers à l’entraînement », lâchait-il sur son compte X (ex-Twitter). Interrogé par L’Équipe , Gift Orban en a dit plus sur un franc-parler qui ne passe pas inaperçu.

« Je ne suis pas hypocrite. Je suis franc et je n'ai de problème avec personne ici »

« Les gens ne me connaissaient pas, mais c'est moi : je dis ce que je pense, je dis la vérité. Si tu me fais quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais rien faire par-derrière, je vais venir devant toi et te le dire. Je ne suis pas hypocrite. Je suis franc et je n'ai de problème avec personne ici. J'essaie d'être sympa avec tout le monde, de venir à l'entraînement et de partager ma joie , a-t-il répondu. Si tu me vois de loin, tu vas te dire que je suis bizarre. Mais si tu t'approches de moi, tu vas voir que je suis simple et respectueux. J'ai ce truc en moi, il faut juste me connaître. J'ai vécu des choses dans ma vie qui font que je suis comme ça, que je suis entier, que je n'ai plus peur de rien. »

« Pour les personnes qui ne l’ont pas cerné au début, ça paraissait un peu bizarre »