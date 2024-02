OL : Clash avec une recrue ? Le vestiaire se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet hiver, l'OL est parvenu à se renforcer, bouclant l'arrivée de sept recrues, dont celle de Gift Orban en provenance de La Gantoise. Selon certains journalistes, l'international nigérian n'aurait pas tardé à s'attirer les foudres du vestiaire en raison de son attitude. Présent en conférence de presse ce vendredi, Alexandre Lacazette s'est prononcé sur l'intégration du nouveau venu.

Dans le rouge cette année, l'OL a profité du mercato hivernal pour se renforcer, notamment sur le plan offensif. Le club lyonnais a par exemple dépensé près de 13M€ pour mettre la main sur Gift Orban, jeune joueur prometteur, qui évoluait jusqu'ici en Belgique, à la Gantoise. « Il amène beaucoup de joie et d’enthousiasme, il est frais, donc ça va permettre de redynamiser le groupe. Il va instaurer une dynamique dans le secteur offensif » avait promis Pierre Sage.

Orban déjà dans le collimateur ?

Mais l'enthousiasme a laissé place au pessimisme lorsque le journaliste Romain Molina a annoncé qu'Orban cristallisait les tensions dans le vestiaire. Ce dernier aurait été « infect » avec ses coéquipiers, notamment lors des séances d'entraînements. Mais selon Alexandre Lacazette, cela résulte surtout d'une incompréhension.

« Il dit beaucoup de choses au second degré »