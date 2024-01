Incidents OM-OL : «Inadmissible», le boss de l’OL hallucine encore

Jean de Teyssière

Le 29 octobre dernier, l'OM recevait l'OL pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Le car des joueurs lyonnais avait été caillassé par des supporters de l'OM, causant la grave blessure de Fabio Grosso, l'entraîneur lyonnais. Le match a été reporté, puis rejoué en décembre et remporté par l'OM, 3-0. Laurent Prud'homme, le directeur de l'OL, est revenu sur ces incidents, qu'ils trouvent toujours autant inadmissibles, que ce soit du côté de ses supporters ayant fait des signes nazis ou du côté de l'OM.

A trois jours de recevoir l'OM, l'OL aura sa tâche allégée puisque les supporters marseillais sont interdits de déplacement. Mais cette rencontre sera forcément scrutée de près, puisqu'il s'agit du match retour, alors que l'aller avait tant fait parler à cause de la blessure à l'œil de Fabio Grosso, alors entraîneur lyonnais, après le caillasage du bus lyonnais par les supporters marseillais...

« À Marseille, il y a certaines personnes dans le parcage visiteurs qui auraient fait des signes nazis»

Dans un communiqué publié sur le site de l'Olympique lyonnais, Laurent Prud'homme, le directeur général de l'OL est revenu sur les incidents du 29 octobre dernier, notamment de la part de ses propres supporters : « À Marseille, il y a certaines personnes dans le parcage visiteurs qui auraient fait des signes nazis. C’est inadmissible, et on sera toujours très actifs pour lutter contre toutes formes de racisme, d’antisémitisme. On s’est mis immédiatement à la disposition de la police pour identifier ces personnes et communiquer leur identité à la police. Il y a eu un procès à Marseille pour ces pseudos supporters, et on a immédiatement envoyé notre avocat. Nous nous sommes constitués partie civile. Le Groupama Stadium, c’est la maison de nos supporters, ils sont chez eux ici. Nos supporters font partie de la communauté OL. On sera toujours aux côtés de nos supporters. Mais les supporters qui ont un comportement inacceptable, ce ne sont pas des supporters. Ils jouent contre leur camp, ça c’est inadmissible, et on sera intransigeant là-dessus. »

L’OL frappe fort sur le mercato et écœure l’OM https://t.co/NHnBSQNIz2 pic.twitter.com/vLJXL69zDH — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

«Dans l’histoire, la victime était l’OL, c’est inadmissible»