OL : Il réclame la tête du boss en direct !

Successeur de Jean-Michel Aulas à la présidence de l'OL, John Textor est loin de faire l'unanimité. Et pour cause, depuis sa prise de fonction au mois de mai dernier, le club rhodanien traverse l'une de ses pires périodes depuis de nombreuses décennies. Au cours de son émission, Jérôme Rothen a adressé un message cinglant à l'homme d'affaires américain.

Elle est loin cette période où l'OL imposait sa loi, et avec le départ de Jean-Michel Aulas au mois de mai dernier, la situation s'est même empirée. Désormais, le club rhodanien lutte pour sa peau dans les bas fonds du classement. Pour Jérôme Rothen, l'arrivée de John Textor à la présidence de Lyon en est la principale cause.

«Pour l'instant, John Textor ne comprend rien au football»

Lors de son émission Rothen s'enflamme ce jeudi, le consultant de RMC Sport a souhaité le départ du boss de l'OL. « Textor est bien parti pour couler tous ses clubs. Il a les mêmes méthodes partout. Déjà, je ne comprends pas comment la loi autorise un investisseur à avoir plusieurs clubs. C’est un vrai problème. Ça fait du mal au foot. L’OL a perdu son ADN avec Textor. Il a dégagé tous les anciens. Il découvre le foot, mais il pense tout connaître. Ça me dérange. Pour l'instant, John Textor ne comprend rien au football. Dans tous les clubs où il est, c’est la bérézina à tous les niveaux » .

«J'espère que Textor ne restera pas longtemps dans le foot français, car ça pourrait être problématique»