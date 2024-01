OL - Rennes : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Thomas Bourseau

L’OL et le Stade Rennais ont été liés ces derniers temps par le feuilleton Nemanja Matic dont le dénouement est plus qu’imminent puisqu’il a fait ses adieux à Rennes pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Mais ce vendredi soir, les deux habitués de la Ligue 1 lanceront la 19ème journée de championnat dans un match que les deux équipes se doivent de ne pas manquer.

Après un week-end de Coupe de France, la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi. Pour l’ouverture de la 19ème journée de championnat, l’OL recevra le Stade Rennais au Groupama Stadium à 21 heures et sur la plateforme streaming de Prime Video.

Victoire impérative pour l’OL, Rennes veut se donner de l’air

L’occasion pour les hommes de Pierre Sage de rectifier le revers au Havre à la mi-janvier (3-1) et surtout de sortir de la zone rouge du classement, l’Olympique Lyonnais pointant à la 16ème place avec le même nombre de points. Ou bien, pour le bourreau rennais de l’OM en 1/16èmes de finale de Coupe de France de poursuivre sur sa série de quatre succès toutes compétitions confondues et de se rapprocher de la sixième place du classement, premier accès à une coupe d’Europe pour la saison prochaine. A l’instant T, le groupe repris par Julien Stéphan se retrouve à la 10ème place après deux succès de rang dans l’élite.

Mercato - OL : Un grand nom débarque, le transfert est bouclé ! https://t.co/Yv50bRA0p0 pic.twitter.com/bPb2r55SxA — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Un historique équilibré, le choc tient toutes ses promesses !

Par le passé, l’OL et le Stade Rennais se sont mesurés l’un à l’autre à 49 fois. La chance a souri à l’OL à 21 reprises, mais les Bretons ont tout de même pris le meilleur sur les Lyonnais plus qu’occasionnellement puisqu’ils comptent 14 victoires. D’autant plus que sur leurs cinq derniers duels, Rennes est sorti victorieux à trois reprises. Et alors que l’OL a remporté ses deux derniers tests face aux Rouge et Noir, le club rhodanien devra s’en inspirer pour sortir de cette zone à relégation ce vendredi soir à domicile devant son public. Pour ce faire, l’Olympique Lyonnais compte sur ses renforts hivernaux avec Malick Fofana ou encore Gift Orban qui, comme Jake O’Brien l’a confié en conférence de presse, sont « très rapides mais d’une façon différente ».

Les compositions probables : Grande première pour Orban à l’OL ?