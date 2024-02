OL : «C’était très dur», il se lâche après son transfert surprise

Hugo Chirossel

Bien que le marché des transferts ait fermé ses portes jeudi soir, l’OL a annoncé vendredi l’arrivée de sa septième recrue de l’hiver : Saïd Benrahma. La FIFA a finalement donné son accord pour le prêt de l’international algérien en provenance de West Ham. Un véritable soulagement pour l'ailier de 28 ans, qui ne croyait plus en son arrivée à Lyon.

Après Lucas Perri, Adryelson, Nemanja Matic, Malick Fofana, Gift Orban et Orel Mangala, l’OL a annoncé vendredi l’arrivée de Saïd Benrahma en provenance de West Ham. Une opération qui a failli ne pas se concrétiser, en raison d’un problème informatique n'ayant pas permis aux Hammers d’envoyer les documents dans les temps. La FIFA a finalement donné son accord pour le prêt de l’international algérien, bien que le mercato hivernal avait fermé ses portes la veille.

« Je ne pensais pas que ça allait se faire »

« Ça fait vraiment plaisir. Que ce soit fait, je suis super heureux », a confié Saïd Benrahma sur le plateau de OLNS . « Tout le monde m’a très bien accueilli à l’Olympique Lyonnais. Ça me fait vraiment plaisir et maintenant j’attends juste d’être sur le terrain pour rendre cette joie qu’ils m’ont donnée, parce que c’était difficile hier. C’était très dur, j’étais déçu, je ne pensais pas que ça allait se faire, mais Lyon a vraiment a tout fait très bien. Je suis très heureux d’être ici. »

« Ça fait un mois et demi que je parle avec Lyon »