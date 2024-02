Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare l’arrivée de Mbappé

La rédaction

Même si Kylian Mbappé n'a pas encore officiellement pris sa décision concernant son avenir, le Real Madrid est particulièrement confiant à l'idée d'accueillir l'attaquant du PSG l'été prochain. En ce sens, le club madrilène aurait déjà réfléchi à son futur schéma tactique, et la venue de Kylian Mbappé pourrait entraîner un retour à un 4-3-3 plus traditionnel.

De l'autre côté des Pyrénées, la décision de Kylian Mbappé est attendue comme le Messie. Bien que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'est récemment montré confiant quant à une prolongation du capitaine de l'équipe de France à Paris, le Real Madrid, de son côté, s'apprêterait déjà à accueillir dans ses rangs l'attaquant parisien.

Mbappé - PSG : Le Real Madrid doublé par Al-Khelaïfi ? https://t.co/1JHaKUND5v pic.twitter.com/GDoWfA8uUM — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Le Real Madrid a tout prévu pour Mbappé

Et pour cause, à Madrid, on aurait déjà tout prévu, et, en ce sens, l'arrivée libre de l'international tricolore l'été prochain pourrait pousser Carlo Ancelotti à revoir ses plans. Selon les informations de Relevo , les dirigeants madrilènes réfléchiraient en effet à un nouveau schéma tactique, avec un retour à un 4-3-3 plus traditionnel.

Mbappé va libérer Bellingham ?

Car ces derniers temps, Carlo Ancelotti a pris pour habitude d'aligner Jude Bellingham en tant que faux numéro 9. Ainsi, toujours d'après le média espagnol, l'arrivée de Kylian Mbappé permettrait à l'Anglais de reprendre sa place dans l'entre-jeu.