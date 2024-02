Real Madrid : Une star lâche ses vérités sur son transfert

Hugo Chirossel

En 2019, Eden Hazard a fait le choix de quitter Chelsea après y avoir passé sept saisons pour rejoindre le Real Madrid. Un rêve devenu réalité pour l’ancien international belge, mais qui ne s’est pas passé comme prévu. Selon lui, il n’était peut-être pas fait pour évoluer chez la Casa Blanca.

Quatre mois après avoir annoncé la fin de sa carrière, Eden Hazard s’est longuement confié dans un entretien accordé à L’Équipe . Le Belge âgé de 33 ans y revient notamment sur son expérience compliquée au Real Madrid, marquée par des blessures à répétition. S’il rêvait d’y jouer, notamment en raison de son admiration pour Zinédine Zidane, Eden Hazard estime qu’il n’était peut-être pas fait pour jouer sous le maillot merengue.

«Ce n'est pas moi»

« Est-ce que le Real me correspondait ? C'est facile à dire maintenant. Depuis tout petit, j'étais fan de Zidane. Il y avait Zidane, donc j'ai aimé le Real. Le Bernabeu, maillot blanc, il y a un charme que les autres n'ont pas. Le Real, c'est spécial. Après, me correspondre, je ne pense pas. Ce n'est pas moi. C'est le club un peu m'as-tu-vu, et je ne suis pas trop comme ça. Même la manière de jeu ne me correspondait pas, si tu compares avec d'autres clubs. Mais c'était mon rêve. Je ne pouvais pas arrêter ma carrière sans y venir », a déclaré Eden Hazard.

«Ça prouve que le Real est plus grand que tout»