Mbappé - PSG : Le plan machiavélique du Real Madrid est dévoilé

Benjamin Labrousse

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé verra son contrat actuel expirer au PSG. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid espère activement réussir à attirer le Français dans ses rangs. Après avoir longuement opté pour une stratégie de communication bien précise concernant le numéro 7, les Merengue se veulent désormais plus directs pour Mbappé. Explication.

Beaucoup s’interrogent sur l’avenir de Kylian Mbappé. Et pour cause, l’attaquant de 25 ans se retrouve dans une situation similaire à celle de 2022. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine des Bleus pourrait quitter le PSG en juin prochain, et ainsi rejoindre le Real Madrid, qui pousse pour le recruter.

Mbappé va devoir prendre une décision cruciale

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 8 janvier dernier, Kylian Mbappé n’a pas donné le moindre accord au Real Madrid pour une signature en juin prochain. La star du PSG est focalisée sur sa fin de saison à Paris. Néanmoins, le temps file, et Mbappé devra prochainement faire un choix crucial quant à la suite de sa carrière. Du côté du Real Madrid, la sensation actuelle est que le numéro 7 parisien va opter pour une arrivée en Espagne à en croire Relevo …

Le Real reste prudent pour Mbappé