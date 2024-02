Mercato - PSG : Transfert au Real Madrid, Mbappé gagne face à sa mère

Thibault Morlain

Proche du Real Madrid en 2022, Kylian Mbappé avait fini par prolonger au PSG. Alors que la situation se répète en 2024, l’issue pourrait être différente puisque cette fois, le Français pourrait bel et bien rejoindre la Casa Blanca. C’est ce qu’imagine Josep Pedrerol, estimant que Mbappé aurait pris l’avantage sur sa mère, Fayza Lamari.

Intéressé de longue date par Kylian Mbappé, le Real Madrid, qui a connu de multiples échecs au fils des saisons, toucherait visiblement au but pour le transfert de l’actuel joueur du PSG, qui arrive au terme de son contrat et pourrait donc arriver librement, pour 0€. Si rien n’est encore officiel, tout semble indiquer que l’international français rejoindra le club de Florentino Pérez à l’issue de la saison. Un dossier XXL sur lequel s’est prononcé Josep Pedrerol, célèbre journaliste espagnol.

« Je le vois au Real Madrid, mais… »

Alors que Josep Pedrerol parle déjà beaucoup du feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid dans son émission El Chiringuito et ce depuis plusieurs années maintenant, il en a rajouté une couche. Dans un entretien accordé à 20 Minutes , le journaliste espagnol assure : « Je pense qu’il est plus proche que jamais du Real Madrid. Je le vois au Real Madrid, mais le transfert de Mbappé dépend de plusieurs choses ».

Mbappé prend le dessus sur sa mère ?