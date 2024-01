PSG : Clash avec Riolo, Mbappé concerné

Thibault Morlain

Malgré Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, Luis Enrique a décidé d’évoluer avec Kylian Mbappé comme numéro 9. Mais la star du PSG se plait-elle à la point de l’attaque ? Pas si l’on en croit les propos de Daniel Riolo. Toutefois, ce mercredi, Jérôme Rothen a tenu à s’opposer à son collègue chez RMC à propos du positionnement de Mbappé.

Depuis un certain temps maintenant, Kylian Mbappé évolue comme l’attaquant de pointe du PSG. Un choix fort de la part de Luis Enrique, mais à ce propos, Daniel Riolo a fait une grande annonce. En effet, lors de L’After Foot , le journaliste RMC a assuré : « Luis Enrique est l’entraîneur, il choisi les positionnements aberrants de Beraldo, de Mbappé, ce qui provoquera son départ. Contrairement à ce qu’on pense, Mbappé n’aime pas cette position-là. Sauf que comme il est dans sa dernière année au PSG, évidemment qu’il ne va pas se plaindre. Il sait qu’il va partir donc il passe là-dessus. Mais Mbappé n’aime pas cette position que Luis Enrique veut lui attribuer ».

« Ce n’est pas un problème le positionnement de Mbappé »

Interpellé par les propos de Daniel Riolo, Jérôme Rothen a tenu à remettre les choses en place ce mercredi à propos de la position de Kylian Mbappé. Ainsi, au micro de RMC , l’ancien joueur du PSG a expliqué : « Bien sûr que non ce n’est pas un problème le positionnement de Mbappé. Je ne comprends pas ce débat dans cette équipe du PSG. Je ne parle pas d’une équipe qui a ses automatismes. A ce que je sache, au début, Luis Enrique a essayé de mettre une équipe en place avec Kolo Muani, avec Ramos, avec Mbappé qui était un deuxième attaquant mais se replaçait à gauche. C’était ça au début. Mais le problème, on les premiers à la dire, Kolo Muani ça n’a pas fonctionné, Ramos ça n’a pas fonctionné, du moins, ça ne plait pas à Luis Enrique. Il est déçu de ce joueur là et il ne le voulais pas forcément sur le mercato d’été. Derrière, Luis Enrique a essayé de remettre une équipe en place en se disant mon meilleur joueur, celui qui doit me faire, c’est Mbappé donc mieux vaut que je le rapproche du but adverse que je l’excentre ».

« Après qu’on me dise qu’il est déçu, non, il accepte de jouer là »