PSG : «Égoïste et méprisant», Luis Enrique se fait clasher ! 

L'été dernier, le PSG décidait de se séparer de Christophe Galtier, après seulement un an à la tête du club de la capitale. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens décidaient de miser sur Luis Enrique. Si pour le moment l'Espagnol a de bons résultats, il ne fait pas encore l'unanimité auprès des journalistes. Daniel Riolo n'est par exemple pas fan de l'homme, qu'il juge méprisant.

Luis Enrique est loin de faire l'unanimité auprès des observateurs, Daniel Riolo s'est par exemple longuement exprimé au sujet de l'entraîneur du PSG au micro de l'After Foot . Le journaliste trouve que l'ancien coach du FC Barcelone est égoïste, mais aussi méprisant. « On ne découvre pas le personnage, on sait qu’il est très égoïste et méprisant. Quand je dis « avec les médias », j’insiste toujours sur l’idée que nous ne sommes là que pour être des intermédiaires et que je me fous absolument de savoir s’il me parle bien ou mal. C’est son rapport à la population du football. Ça nous ramènera à la fameuse phrase d’Agnelli, « l’avvocato » (Giovanni, ancien président de la Juventus) qui disait qui le foot n’appartenait pas aux joueurs et acteurs du jeu mais à nous le public. C’est un truc qu’il faut comprendre. »

« Il méprise les gens »

Selon Daniel Riolo, Luis Enrique devrait montrer un peu plus de reconnaissance à ceux qui ont fait sa notoriété, que cela soit les journalistes, ou bien les fans de football. « C’est nous qui faisons la notoriété, qui faisons ce que les stars du foot dont ce qu’elles font, c’est nous qui transformons ces gens en stars. C’est l’histoire, notre culture. Quand Luis Enrique ne veut rien expliquer ou ne veut pas répondre aux interviews, il méprise les gens. »

Riolo reproche à Luis Enrique de ne pas s'expliquer