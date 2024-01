«Des tocards», malaise au PSG avec deux recrues !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en difficulté au PSG, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont chuté dans la hiérarchie des attaquants et ne semblent pas apparaitre comme des options prioritaires aux yeux de Luis Enrique. Daniel Riolo dénonce ce malaise avec les deux recrues du dernier mercato estival, et critique l'attitude de Luis Enrique à ce sujet.

Le PSG avait décidé d'attirer du sang neuf au poste de buteur l'été dernier en lâchant au total pas moins de 180M€ sur les arrivées de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Problème, les deux recrues n'ont pas vraiment convaincu pour leurs six premiers mois au Parc des Princes, et Luis Enrique leur préfère Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque du PSG. Un choix qui ne passe pas chez certains observateurs, comme Daniel Riolo...

« Il aurait dû dire à Campos : "ne les prends pas" »

En direct sur RMC Sport dimanche soir, dans l'After Foot, le chroniqueur à sèchement taclé Luis Enrique dans sa gestion des cas Ramos et Kolo Muani au PSG : « Gonçalo Ramos visiblement ne plaît pas à Luis Enrique. Il aurait dû le dire au mois d’août à Campos : "ne les prends pas les deux-là (avec Kolo Muani), ce sont des tocards" », explique Riolo.

« Quand il te parle, t’es idiot par rapport à lui »