PSG : Riolo dénonce le vrai problème avec Mbappé

Un nouvelle fois aligné au centre de l'attaque du PSG, Kylian Mbappé a vécu une rencontre compliquée face à Brest ce dimanche soir (2-2). Pris en tenaille par l'arrière-garde bretonne tout au long du match, l'attaquant parisien a été très discret. Pour Daniel Riolo, le choix de Luis Enrique de positionner Mbappé au poste de numéro 9 est difficilement compréhensible.

Kylian Mbappé a vécu une soirée compliquée ce dimanche soir face à Brest (2-2). Si certains de ses coéquipiers, à l'image de Marco Asensio, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani ou encore Warren Zaïre-Emery, ont montré des choses intéressantes, le capitaine de l'équipe de France s'est fait difficilement remarquer. Une nouvelle fois aligné au centre de l'attaque du PSG, Mbappé, parfaitement contenu par les défenseurs brestois, n'a pas su faire parler la poudre comme à son habitude.

PSG : C’est déjà terminé pour Luis Enrique ? https://t.co/WAKcbdyAzd pic.twitter.com/tkqJa64mQ6 — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

«Mbappé dans cette position là, je ne trouve pas que c’est bien et je n’arriverai jamais à me faire à ce positionnement»

Selon Daniel Riolo, Kylian Mbappé ne peut pas étaler toutes ses qualités dans ce registre. « Comme tout le monde est convaincu à part moi que Mbappé est absolument génial en 9, bon bah peut-être qu’on aura trouvé qu’il était génial ce soir en 9 et que Barcola est supérieur en tant que joueur… Je préférerais quand même que ce soit Mbappé qui aille là-bas et qu’on joue avec un 9. Mais il y en a pas. 180M€ finalement ce n’est pas assez pour en acheter, donc on fait autrement. Mbappé dans cette position là, je ne trouve pas que c’est bien et je n’arriverai jamais à me faire à ce positionnement » , a-t-il confié dans l' After Foot .

«On ne voit plus ce qui fait la force de Mbappé»