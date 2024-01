Mbappé - PSG : Un problème à 180M€ est dénoncé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Muet dimanche soir à la pointe de l’attaque du PSG contre le Stade Brestois, Kylian Mbappé n’a presque rien eu à se mettre sous la dent et n’a pu empêcher le match nul concédé par son équipe. Daniel Riolo, qui regrette son utilisation en tant que numéro 9, se lâche sur les 180M€ dépensés pour faire venir Kolo Muani et Ramos au PSG.

C’est un fait, le PSG n’a pas rendu sa plus belle copie de la saison dimanche soir contre Brest (2-2). Malgré ses deux buts d’avance à la pause, la formation de Luis Enrique a finalement été dominée en seconde période par son adversaire du soir, qui ramène donc un point très précieux du Parc des Princes. Et Kylian Mbappé, préféré à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos au poste d’attaquant axial, n’a pas été décisif pour le PSG.

Riolo dézingue les choix du PSG

Malgré les recrutements de Ramos et Kolo muani lors du dernier mercato estival qui ont coûté au total 180M€ au PSG, c’est donc Mbappé qui occupe en ce moment la pointe de l’attaque. Et dans l’After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a affiché son mécontentement : « Comme tout le monde est convaincu à part moi que Mbappé est absolument génial en 9, bon bah peut-être qu’on aura trouvé qu’il était génial ce soir en 9 et que Barcola est supérieur en tant que joueur… Je préférerais quand même que ce soit Mbappé qui aille là-bas et qu’on joue avec un 9. Mais il y en a pas. 180M€ finalement ce n’est pas assez pour en acheter, donc on fait autrement. Mbappé dans cette position-là, je ne trouve pas que c’est bien et je n’arriverai jamais à me faire à ce positionnement », lâche Riolo.

Mbappé, « l’homme à tout faire »